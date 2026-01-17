Offenbach - Das Hochdruckgebiet „Christian“ über Osteuropa bringt die Kälte zurück nach Niedersachsen und Bremen. Die Temperaturen sollen in den nächsten Tagen wieder in den Minusbereich rutschen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Samstag bestätigte. Am Sonntag sei es im Norden anfangs noch bewölkt, ab mittags lockere es bei Höchstwerten von vier Grad auf.

Laut Vorhersage weitet Hoch „Christian“ in den kommenden Tagen seinen Einfluss aus und bringt trockene Kontinentalluft. Das Temperaturniveau sinke in den kommenden Nächten auf minus vier bis sechs Grad, hieß es vom DWD. Der Montag soll bis auf das Emsland heiter werden. „Voraussichtlich Ende der Woche wird es noch kälter, es kann sogar Dauerfrost kommen“, sagte eine Meteorologin.