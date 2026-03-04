Hansa Rostock hat seine Pflichtaufgabe im Aufstiegsrennen erfüllt. Nach dem Sieg gegen Havelse folgt jetzt eines der wichtigsten Spiele der Saison.

Hannover - Rechtzeitig vor dem Topspiel in Cottbus ist der FC Hansa Rostock wieder deutlich näher an die Aufstiegsplätze der 3. Fußball-Liga herangerückt. Die Rostocker gewannen mit 3:1 (2:1) beim Aufsteiger TSV Havelse und sprangen in der Tabelle von Platz sechs auf vier.

Vor rund 4.000 mitgereisten Hansa-Fans in der großen Zweitliga-Arena von Hannover 96 sorgten Emil Holten (17. Minute) und ein Eigentor von Semi Belkahia (30.) für eine 2:0-Führung. Ein Gegentreffer von Julius Düker (32.) machte das Spiel aus Rostocker Sicht unnötig spannend. Die Entscheidung brachte Maximilian Krauß (72.), als er nach einem Havelser Eckball einen schnellen Konter der Gäste abschloss.

Hansa war die spielerisch deutlich bessere Mannschaft, die sich in der Abwehr aber auch einige Konzentrationsmängel leistete. Auch durch diesen Pflichtsieg machten die Rostocker in nur fünf Tagen vier Punkte auf den Tabellendritten MSV Duisburg gut. Der Rückstand auf den Relegationsplatz beträgt jetzt nur noch zwei Zähler. Der nächste Gegner Energie Cottbus (Samstag, 14.00 Uhr/RBB und MagentaSport) ist als Tabellenzweiter sechs Punkte entfernt.