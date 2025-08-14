Heißes Wetter hat den Osten Deutschlands fest im Griff. In Thüringen und Sachsen-Anhalt zeigte das Thermometer am Mittwoch stellenweise mehr als 35 Grad. Am Donnerstag könnten 37 Grad erreicht werden.

Im Osten Deutschlands werden Temperaturen von bis zu 37 Grad erreicht, bevor eine Kaltfront Abkühlung bringt.

Leipzig - Die aktuelle Hitzewelle hat im Osten Deutschlands am Mittwoch für Temperaturen über 35 Grad gesorgt. Der höchste Wert wurde laut Deutschem Wetterdienst in Pabstdorf in Sachsen-Anhalt nördlich des Harzes gemessen. Hier stand das Thermometer bei 35,9 Grad Celsius. In Thüringen wurden in Artern mit 35,5 Grad Celsius die höchsten Temperaturen gemessen, Leipzig-Schkeuditz erreichte mit 34,5 Grad Celsius den höchsten Wert in Sachsen.

Tropische Nacht in höheren Gegenden

Das Wetter blieb insbesondere in den höheren Lagen auch in der Nacht tropisch. So lagen die Temperaturen insbesondere in den Höhenlagen Thüringens und etwa des Osterzgebirges bei über 20 Grad. „Das ist typisch für diese Wetterlage“, so DWD-Meteorologe Jens Oehmichen.Warme Luftpakete würden sich nach Hitzetagen in den höheren Lagen ablagern und dort nur langsam abkühlen.

Für den Donnerstag erwartet der DWD die Spitzenwerte in dieser Woche. Die Temperaturen können demnach in großen Teilen Sachsens, Sachsen-Anhalts und Thüringens 35 Grad Celsius erreichen. Insbesondere in stark bebauten Großstadtbereichen könnten bis zu 37 Grad Celsius auf dem Thermometer stehen, so DWD-Meteorologe Oehmichen.

Abkühlung folgt in der Nacht zu Samstag, wenn eine Kaltfront Einzug hält. Am Samstag liegen die Spitzenwerte im Osten demnach voraussichtlich bereits deutlich unter 30 Grad Celsius. Am Sonntag wird es noch kühler.