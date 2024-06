Magdeburg - Temperaturen um die 30 Grad lassen die Menschen in Sachsen-Anhalt schwitzen. Für das ganze Bundesland gilt noch bis Donnerstagabend eine Hitzewarnung, wie der Deutsche Wetterdienst am Mittwoch mitteilte. Menschen sollten genug trinken und sich möglichst im Kühlen aufhalten.

Die Temperaturen erreichen den Meteorologen zufolge am Mittwoch bis zu 31 Grad. Gleichzeitig kündigt der Wetterdienst Schauer und Gewitter am Abend an. Am Donnerstagmittag können noch Starkregen und Hagel dazukommen. Die Temperaturen bleiben aber bei etwa 30 Grad am Donnerstag sommerlich heiß.

Mit einer merklichen Abkühlung ist auch am Freitag bislang nicht zu rechnen: Die Höchstwerte liegen zwischen 26 und 30, im Harz zwischen 22 und 25 Grad. Nach örtlichen Schauern und Gewittern am Vormittag bleibt es nachmittags trocken.

Das Landeszentrum Wald sieht im Norden und im Westen von Sachsen-Anhalt eine mittlere Waldbrandgefahr. In den Landkreisen Harz, Jerichower Land, Stendal sowie im Altmarkkreis Salzwedel und der Hauptstadt Magdeburg herrscht Gefahrenstufe 3 von 5, im Rest des Landes ist die Waldbrandgefahr den Daten zufolge gering.

Mit den Regenfällen kündigt sich eine Entspannung der Lage an, wie aus Daten des Deutschen Wetterdienstes am Mittwoch hervorgeht. Schon am Freitag soll die Waldbrandgefahr in weiten Teilen Sachsen-Anhalts nur noch gering bis sehr gering ausfallen.