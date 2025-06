Wer aufmerksam in der Natur unterwegs ist und einen Hirschkäfer oder eine Asiatische Hornisse entdeckt, kann das dem Landesamt für Umweltschutz Sachsen-Anhalt online melden. „Solche Beobachtungen helfen, die Entwicklung der Arten zu verfolgen“, teilte die Behörde in Halle mit. Die Hirschkäfer mit ihrem eindrucksvollen Geweih stünden europaweit unter Schutz und gelten in Sachsen-Anhalt als gefährdet, hieß es. Die Bestände würden regelmäßig erfasst und die Daten an die EU-Kommission übermittelt. Es sei eine leichte Erholung des Bestands zu verzeichnen.

Meldungen zur Asiatischen Hornisse seien nicht nur für die EU-Kommission wichtig, sondern auch für das Entfernen von Nestern. Um die invasive Art sicher zu bestimmen, müsse man genau hinsehen, so das Landesamt für Umweltschutz: Die einheimische Hornisse hat rotbraune Beine, die invasive Art schwarze mit gelben Füßen. Sie könne stechen, bringe jedoch nach aktuellem Wissen keine größere Gesundheitsgefahr als ein Stich der heimischen Art. „Da Verwechslungen häufig vorkommen, muss mit der Meldung ein Foto oder Video der beobachteten Tiere hochgeladen werden.“