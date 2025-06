Wittenberg feierte am Wochenende „Luthers Hochzeit“ mit einem historischen Festumzug – und ließ Geschichte und Gegenwart eindrucksvoll verschmelzen.

Mit einem historischen Festumzug und zahlreichen Schaulustigen hat Wittenberg den Höhepunkt des Stadtfestes „Luthers Hochzeit“ gefeiert. Rund 2.000 Mitwirkende zogen in historischen Gewändern durch die Altstadt, wie der Veranstalter mitteilte. „Die Leute waren gut drauf, die Atmosphäre war toll“, zog die Geschäftsführerin des Stadtmarketings, Sandra Wilking, Bilanz.

Das Spektakel erinnerte an die Hochzeit des Reformators Martin Luther mit Katharina von Bora vor 500 Jahren. Darsteller des Hochzeitspaares waren der Landrat des Kreises Wittenbergs, Christian Tylsch (CDU), und seine Ehefrau Selina. Sie winkten den Zuschauern vom Festumzug aus zu. An Originalschauplätzen erinnerten rund 30 Vereine an die Zeit der Reformation.

Zu den weiteren Programmpunkten gehörten eine 500 Meter lange Hochzeitstafel mit einem speziellen Bereich für Singles sowie Konzerte, Kindertheater, Tanz und eine mittelalterliche Turniershow. Insgesamt wurden nach Angaben der Veranstalter rund 60.000 Besucherinnen und Besucher erwartet. Das Stadtfest gilt als das größte Volksfest in Sachsen-Anhalt.