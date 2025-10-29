weather wolkig
  3. Wildunfall: Hirsch durch Windschutzscheibe geschleudert - Mann tot

Ein Hirsch will eine Straße queren und wird von einem Auto angefahren. Die Wucht ist so groß, dass das Tier die Windschutzscheibe eines Wagens durchschlägt - mit tödlichen Folgen.

Von dpa 29.10.2025, 16:17
Das Tier war zunächst von einem Auto erfasst worden. (Symbolbild)
Das Tier war zunächst von einem Auto erfasst worden. (Symbolbild) Jens Büttner/dpa

Walsrode - Ein Hirsch ist bei einem Unfall durch die Frontscheibe eines Transporters geschleudert worden - ein Mann wurde dabei getötet. Zunächst hatte eine 29-Jährige das Tier mit ihrem Auto erfasst, wie die Polizei mitteilte. Der Hirsch flog den Angaben zufolge durch die Wucht des Aufpralls auf den entgegenkommenden Transporter, in dem das 60-jährige Opfer als Beifahrer saß. Der Unfall ereignete sich am südwestlichen Rand der Lüneburger Heide. 

Das Tier wollte demnach die Straße queren. Die 29-Jährige sowie der 66 Jahre alte Fahrer des Transporters blieben bei dem Unfall in Walsrode nordwestlich von Bad Fallingbostel unverletzt. Der Hirsch überlebte den Unfall nicht.