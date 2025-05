Halle - Der Hallesche FC hat in letzter Sekunde eine Blamage im Finale des Landespokals von Sachsen-Anhalt verhindert. Elias Lorenz nutzte in der fünften Minute der Nachspielzeit eine Lücke nach einem Eckball und köpfte zum 1:0 (0:0) gegen den Verbandsligisten 1. FC Lok Stendal ein. Es war der 13. Pokalsieg des Favoriten. Jan Löhmannsröben (66.) sah nach einem Kopfstoß vor 63111 Zuschauern die Rote Karte.

Der Meisterschaftszweite der Regionalliga Nordost dominierte die ersten 45 Minuten nach Belieben, enttäuschte aber auf der ganzen Linie. Eine echte Doppel-Möglichkeit durch Fabrice Hartmann und Serhat Polat (39.) war viel zu wenig. Der Verbandsligist verdiente sich das torlose Unentschieden zur Pause durch aufopferungsvolle Abwehrarbeit. In Torhüter Philip Poser hatte Stendal zudem einen sehr sicheren und aufmerksamen Rückhalt. Die Abwehrarbeit ging allerdings zulasten des Spiels nach vorn. Eine Chance konnte nicht registriert werden.

Halle rennt planlos an

Das änderte sich etwas in der zweiten Halbzeit. In der 55. Minute scheiterte Felix Knoblich mit einem Freistoß zunächst an der HFC-Mauer, der Nachschuss strich nur knapp am Tor vorbei. Prinzipiell war es jedoch weiter ein Spiel auf ein Tor, nur dass es den Hallensern an Präzision und Ideen mangelte.

Mit fortlaufender Spielzeit wurde der HFC nervös und mit der eigenen Leistung unzufrieden. Ausdruck dessen war der zum Platzverweis führende Kopfstoß von Löhmannsröben an Knoblich abseits des Spielgeschehens. Fortan gab es immer wieder Rudelbildungen bei heftigeren Einsteigen auf beiden Seiten. Halle lief immer wieder an, Zählbares sprang aber nicht heraus. Bis in die letzte Sekunde, als der 19-jährige Lorenz mit seinem ersten Profitor den Favoriten erlöste.