München - Die Basketballer des Syntainics MBC sind im Viertelfinale der Playoffs um die Deutsche Meisterschaft ausgeschieden. Die Weißenfelser verloren am Samstag auch das dritte Duell in der Serie Best of five gegen Bayern München. Der Deutsche Meister erreichte durch einen 80:69 (42:40)-Erfolg vorzeitig das Halbfinale.

Den größten Anteil am Sieg der Hausherren hatten Vladimir Lucic (19), Johannes Voigtmann (13), Nick Weiler-Babb (11) und Niels Giffey (10). Für die Mitteldeutschen erzielten Charles Callison (17), Ivan Tkachenko (13), Michael Devoe (12) und Spencer Reaves (11) die meisten Punkte.

Die Gäste fanden gut in die Partie und lagen nach acht Minuten mit 21:17 vorn. Bis zur Pause konnte der Außenseiter das Geschehen völlig offen gestalten, führte jedoch beim 40:39 (19.) zum letzten Mal in dieser Begegnung. Die Münchner sorgten im dritten Viertel mit einem 8:0-Lauf von 44:42 (23.) auf 52:42 (24.) für eine Vorentscheidung in dieser Partie und bauten den Vorsprung bis fünf Minuten vor dem Abpfiff auf 76:60 aus. Die Münchner hatten in der Trefferquote aus dem Feld den entscheidenden Vorteil und verwandelten 51 Prozent ihrer Versuche. Bei den Weißenfelsern lag diese Quote nur bei 42 Prozent.