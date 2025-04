Ein Ausflugsziel, das sich ganz dem Thema Hexen verschrieben hat: Das entsteht derzeit in Nordthüringen. Dafür soll ab Oktober auch eine besondere Architektur Gäste in den Harz locken.

In Rothesütte im Harz soll ab Oktober die Hexen-Erlebniswelt „HEX“ öffnen - Hauptattraktion: Ein Aussichtsturm in Form eines Hexenbesens. (Archivbild)

Ellrich - Der Harz soll ab Oktober um ein Ausflugsziel reicher sein: Dann öffnet unter dem Namen „HEX“ eine Erlebniswelt zum Thema Hexen und Mythen am südlichen Rand des in Thüringen, Niedersachsen und Sachsen-Anhalt gelegenen Gebirges. Das teilte das Landratsamt des für das Projekt verantwortlichen Landkreises Nordhausen in Thüringen mit.

Herzstück des Projekts soll ein Aussichtsturm in Form eines riesigen Hexenbesens sein. Das Bauwerk soll mit einer Gesamthöhe von rund 70 Metern einen Panoramablick über die Harzer Wälder, Wiesen und Berge bis hin zum Wurmberg und dem Brocken ermöglichen.