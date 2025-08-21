Die Hauptstadtregion startet freundlich in den Tag. Doch das Wochenende bringt statt Sonne eher Wolken, kühlere Temperaturen und die Chance auf Schauer.

In Berlin und Brandenburg zeigt sich das Wetter heute freundlich bei bis zu 25 Grad. (Archivbild)

Berlin/Potsdam - Berlin und Brandenburg können sich heute auf einen freundlichen Mix aus Sonne und Wolken einstellen. Es bleibt niederschlagsfrei bei Höchstwerten zwischen 23 und 25 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Der Wind weht schwach aus nördlicher Richtung.

In der Nacht zum Freitag ziehen lockere Wolken durch. Regen fällt weiterhin keiner, die Temperaturen sinken auf 11 bis 9 Grad.

Am Freitag nimmt die Bewölkung zu, vereinzelt können auch Schauer auftreten. Die Temperaturen erreichen noch 19 bis 21 Grad, dazu frischt der Wind aus Nordwest zeitweise böig auf.

Zum Wochenende wird es dann spürbar kühler: Am Samstag dominieren viele Wolken, örtlich sind Schauer möglich, vereinzelt auch Gewitter. Die Höchstwerte liegen nur noch zwischen 16 und 19 Grad. Am Sonntag erwarten die Wetterexperten bei 18 bis 20 Grad einen Mix aus Sonne und Wolken, meist bleibt es trocken.