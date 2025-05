Hertha-Trainer Stefan Leitl muss in Münster auf zehn Spieler verzichten.

Berlin - Fußball-Bundesligist Hertha BSC will mit einem optimalen Abschied aus der aktuellen Saison einen Grundstein für die kommende Spielzeit legen. „Wir wollen keine kleine, sondern eine große Serie. Für uns geht es um 49 Punkte, um Respekt, Anerkennung und das gute Gefühl, das wir uns erhalten wollen“, sagte Hertha-Trainer Stefan Leitl vor dem Auswärtsspiel bei Preußen Münster am Freitag (18.30 Uhr/Sky).

Seit acht Spieltagen ist Hertha ohne Niederlage. Leitl forderte bereits vor dem 1:0 gegen die SpVgg Greuther Fürth am vergangenen Sonntag drei Siege zum Abschluss, um mit 49 Zählern - und damit einen Punkt besser als in der vorigen Saison - die Spielzeit abzuschließen. Nach der Partie in Westfalen empfangen die Berliner Hannover 96 zum Abschluss, Leitls Arbeitgeber bis zum Ende des vergangenen Jahres.

Abwehrchef Leistner sitzt in Münster Gelbsperre ab

Gegen die Niedersachsen soll die Saison dann mit der Serie von zehn Spielen ohne Niederlage enden und der Schwung der vergangenen Wochen in die neue Spielzeit herübergerettet werden. Zuvor will Leitl beim Aufsteiger Münster, der am vergangenen Freitag nach dem Trainerwechsel einen 5:0-Auswärtssieg beim Aufstiegsaspiranten 1. FC Magdeburg gefeiert hatte, punkten.

„Ein Trainerwechsel setzt sicher Energien frei, Münster braucht Punkte, um in der Liga zu bleiben“, sagte Leitl über den Tabellen-16. Der 47-Jährige sieht sein Team aber gut vorbereitet: „Wir sollten bei uns bleiben und Dinge umsetzen, die wir gut machen.“

Dabei muss der Trainer gleich auf zehn Spieler verzichten, darunter den gelbgesperrten Toni Leistner. Der Abwehrchef ist gelbgesperrt, Leitl hat zahlreiche Alternativen im Kopf und im Training bereits proben lassen.