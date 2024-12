Gerade erst kehrte er zurück, am Freitag musste er wieder aussetzen. Jetzt erzählt der Hertha-Profi, wie es ihm geht.

Berlin - Hertha BSC muss wahrscheinlich noch etwas länger auf den gerade erst zurückgekehrten Leistungsträger Fabian Reese verzichten. „Leider sind die Schmerzen ein bisschen wiedergekommen, deswegen bin ich noch mal ein bisschen raus. Anfang Januar bin ich dann hoffentlich wirklich schmerzfrei zurück“, sagte der 27-Jährige auf dem Twitch-Kanal der Kleinfeldliga Icon League, in der er als Gründer eines Teams am Start ist. Er habe einen kleinen Rückfall gehabt.

Der Offensivspieler hatte schon im Spiel des Fußball-Zweitligisten gegen Münster am Freitag aussitzen müssen. Eine Untersuchung haben keine strukturelle Verletzung ergeben, hieß es vom Club. Man wolle aber kein Risiko eingehen. Im letzten Spiel des Jahres treten die kriselnden Berliner am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) bei Hannover 96 an.

Comeback erst Ende November

Reese hatte sich in der Sommer-Vorbereitung in einem Testspiel am Sprunggelenk verletzt. Ende November hatte er seine Rückkehr mit einem Kurzeinsatz gegeben. Über die volle Spielzeit bestritt Reese seit seinem Comeback noch keine Partie.