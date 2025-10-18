Hertha BSC peilt beim VfL Bochum den dritten Liga-Sieg in Folge an. Beim Gegner gibt es ein Debüt.

Berlin - Fußball-Zweitligist Hertha BSC will beim zuletzt strauchelnden VfL Bochum seinen Aufwärtstrend fortsetzen. Die Berliner streben am Samstagabend (20.30 Uhr/RTL und Sky) beim Bundesliga-Absteiger den dritten Liga-Sieg in Folge an. Für den VfL, der sechs Spiele in Serie verloren hat, ist es die erste Partie unter dem neuen Cheftrainer Uwe Rösler.

Hertha-Coach Stefan Leitl muss auf den verletzten Linksverteidiger Deyovaisio Zeefuik verzichten. Als Alternativen kommen Michal Karbownik und Linus Gechter infrage. Die lange vermissten zentralen Mittelfeldspieler Diego Demme und Paul Seguin könnten dagegen im Kader stehen. Beide sammelten im Testspiel gegen Wolfsburg in der Länderspielpause Spielminuten.