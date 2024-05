Berlin - Fußball-Zweitligist Hertha BSC hat seine Lizenzunterlagen fristgerecht und vollständig bei der Deutschen Fußball Liga (DFL) eingereicht. „Wir haben unsere Hausaufgaben gemacht“, sagte Geschäftsführer Tom Herrich am Sonntag bei der Mitgliederversammlung im CityCube an der Messe Berlin. „Die offizielle Bestätigung der DFL wird nächste Woche kommen, also ein Zittern und Bangen wie letztes Jahr gibt es nicht mehr.“

Hertha hatte die Lizenz unter der Bedingung erhalten, die finanzielle Leistungsfähigkeit für die neue Saison aufzuzeigen. Vor der aktuellen Saison mussten die klammen Berliner um die Lizenz für die laufende Runde hart kämpfen.