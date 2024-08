Bei Hertha BSC bekommt Eigengewächs Julian Eitschberger noch keine Spielzeit. Der 20-Jährige wird verliehen und soll in der 3. Liga weitere Erfahrungen sammeln.

Hertha verleiht Eitschberger an Rot-Weiss Essen

Berlin - Fußball-Zweitligist Hertha BSC verleiht Rechtsverteidiger Julian Eitschberger erneut. Wie die Berliner mitteilten, schließt sich der 20-Jährige bis zum Saisonende Drittligist Rot-Weiss Essen an. Schon in der vorherigen Spielzeit hatte der Hauptstadt-Club sein Eigengewächs an den Halleschen FC abgegeben.

„Für Eitschi hat sich die für ihn vielversprechende Option ergeben, bei einem sehr ambitionierten Traditionsverein weitere wertvolle Erfahrungen und Spielpraxis zu sammeln. Das wollte er gerne wahrnehmen und wir haben gemeinsam eine gute Lösung gefunden“, erklärte Sportdirektor Benjamin Weber.

Eitschberger wechselte 2017 in die Fußball-Akademie von Hertha BSC und gab in der Saison 2021/2022 im Derby gegen den 1. FC Union Berlin sein Profidebüt.