Berlin - Ohne den kurzfristig nachnominierten Derry Scherhant ist Fußball-Zweitligist Hertha BSC in die erste Woche der Länderspielpause gestartet. Bei frostigen Temperaturen trotz Sonnenschein standen zwei Tage nach dem eindrucksvollen 5:1 bei Eintracht Braunschweig unter anderem Pass- und Spielformen sowie Freistoßübungen auf dem Programm.

Am Mittwoch bestreitet die Mannschaft im Amateurstadion ein Testspiel gegen den Erstligisten FC St. Pauli (15.30 Uhr). Am Donnerstag und Freitag stehen zwei weitere Trainingseinheiten an. Am Wochenende haben die Spieler frei, ehe in der kommenden Woche die Vorbereitung auf das Heimspiel gegen den Karlsruher SC am 29. März (13.00 Uhr/Sky) beginnt.

Aufgrund von Länderspielabstellungen muss Hertha-Trainer Stefan Leitl neben dem für die U21-Nationalmannschaft nominierten Scherhant auf Torhüter Tjark Ernst verzichten, der ebenso zur U21 reiste. Zudem fehlt Marton Dardai, weil er für Ungarn Länderspiele bestreitet. Der Isländer Jon Dagur Thorsteinsson sowie Ibrahim Maza für Algerien sind ebenfalls für ihre Länder unterwegs. Palko Dardai steht bei Ungarn auf Abruf.