Hertha BSC spielt in der Vorbereitung auf die neue Saison im Sportforum. Die Generalprobe findet in Schottland statt.

Am 23. Juni startet Hertha in die Vorbereitung auf die neue Saison.

Berlin - Fußball-Zweitligist Hertha BSC hat im Zuge der Vorbereitung auf die kommende Saison ein weiteres Testspiel im Kalender aufgenommen. Am 5. Juli tritt die Mannschaft von Trainer Stefan Leitl beim Regionalligisten BFC Dynamo im Sportforum Hohenschönhausen (17.00 Uhr) an. Der Berliner Landespokalsieger feiert mit dem Hertha-Besuch seine Saisoneröffnung.

Die Herthaner haben dann die ersten zwei Wochen der Vorbereitung schon hinter sich. Leitl beginnt am 23. Juni mit dem Training. Beide Vereine könnten auch in der ersten Hauptrunde des DFB-Pokals Mitte August aufeinandertreffen.

Am 28. Juni sind die Blau-Weißen beim Oberliga-Absteiger Ludwigsfelder FC zu Gast (13.00 Uhr). Vom 11. bis 19. Juli bezieht Hertha das Trainingslager in Kitzbühel, am 20. Juli wird Saisoneröffnung gefeiert. Die Generalprobe vor dem Punktspielauftakt (1.-3.8.) bestreiten die Berliner beim schottischen Erstligisten FC Motherwell (20.00 Uhr/MESZ).