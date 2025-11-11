Der nächste Hertha-Nachwuchsspieler rückt in den Profikader auf. Verteidiger Berner hat einen Vertrag für die kommenden drei Jahre erhalten.

Berlin - Fußball-Zweitligist Hertha BSC hat den nächsten Nachwuchsspieler an den Profikader gebunden. Rechtsverteidiger Janne Berner erhält einen Vertrag bis 2028, wie der Verein mitteilte. Berner war im Sommer 2024 von der U19 des FC Heidenheim in die Berliner U23 gewechselt.

Der 20-Jährige wurde in der Jugend des VfB Stuttgart ausgebildet und konnte in bisher 38 Spielen für die zweite Mannschaft zwei Tore und fünf Vorlagen beisteuern. In dieser Saison gab Berner sein Debüt in der zweiten Liga sowie im DFB-Pokal.