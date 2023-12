Hertha-Präsident Kay Bernstein (r) trifft am Tagungsort in Frankfurt ein.

Berlin - Fußball-Zweitligist Hertha BSC gehört zu den zehn Vereinen, die nicht für den geplanten Einstieg eines Investors bei der Deutschen Fußball Liga (DFL) gestimmt haben. „Hertha BSC hätte sich gewünscht, dass der Prozess ganzheitlich betrachtet wird, von der Infrastruktur bis hin zur Nachhaltigkeit“, heißt es in einem Statement des Vereins auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Die Abstimmung bei der DFL-Mitgliederversammlung am Montag war geheim abgehalten worden. Der viel diskutierte Antrag erhielt mit 24 Ja-Stimmen gerade so die erforderliche Zwei-Drittel-Mehrheit. Zwei Vereine enthielten sich der Stimme.

Wie Lokalkonkurrent Union Berlin hätte sich Hertha mehr Zeit gewünscht, ehe es zur Abstimmung ginge, da der Verein auch gerne Alternativen untersucht hätte: „Eine Finanzierung aus eigener Kraft oder ein Modell mit Bündnispartner hätte ebenfalls eine Chance auf Machbarkeitsüberprüfung verdient. Zudem ist mit dem heutigen Tage nicht absehbar, ob der Finanzbedarf ausreichend ist, um die Ziele zu erreichen.“