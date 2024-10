Berlin - Wegen eines Polizeieinsatzes in der Nähe des Roten Rathauses in Berlin-Mitte kommt es zu Behinderungen und Staus. Hintergrund ist nach Polizeiangaben ein herrenloser Gegenstand, der an einer Haltestelle der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) gefunden wurde. Dieser werde nun untersucht, sagte eine Polizeisprecherin.

Busse fahren zunächst nicht in dem Bereich. Die Grunerstraße und der Mühlendamm wurden in beiden Richtungen zwischen Alexanderstraße und Breite Straße gesperrt, wie die Verkehrsinformationszentrale (VIZ) mitteilte. Demnach kommt es zu langen Staus auf allen umliegenden Straßen. „Den Bereich bitte weiträumig umfahren“, so der Rat der Zentrale bei der Onlineplattform X.