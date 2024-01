Henrichs glaubt an Leipziger Titel-Chance

Leipzigs Spieler Benjamin Henrichs am Ball.

Leipzig - Trotz großen Rückstands und den verpatzten Start in die Rückserie der Fußball-Bundesliga hat Benjamin Henrichs von RB Leipzig die Meisterschaft bislang nicht aufgegeben. Eine entscheidende Rolle spielt das Duell mit Tabellenführer Bayer Leverkusen am Samstag (18.30 Uhr/Sky), der zwölf Punkte vor den viertplatzierten Sachsen liegt. „Sollten wir gegen Bayer gewinnen, hätten wir neun Punkte Rückstand. Neun Punkte wurden in der Vergangenheit auch schon mal aufgeholt“, sagte der Nationalspieler mit einem Lachen dem „Kicker“.

Henrichs stammt aus der Leverkusener Jugend und spielte von 2015 bis 2018 für die Werkself. Die aktuelle Mannschaft beeindruckt den Verteidiger. „Ich erlebe gerade das stärkste Bayer Leverkusen, das ich je gesehen habe. Bayer punktet konstant und spielt auf hohem Niveau. Das wird für uns ein sehr, sehr schweres Spiel“, betonte Henrichs. Viel Einfluss auf die Leistung habe Trainer Xabi Alonso, zudem habe sich das Team „einfach in einen Flow gespielt“. „In der gesamten Hinrunde kein Spiel verloren zu haben, spricht einfach dafür.“

Im Topspiel komme es auf Kompaktheit an. Bayer habe in allen Wettbewerben 82 Tore erzielt und eine enorme Wucht in der Offensive, sagte Henrichs. Allerdings muss Leverkusen derzeit auf den verletzten Stürmer Victor Boniface verzichten. Zudem sind die Verteidiger Edmond Tapsoba und Odilon Kossounou sowie Linksaußen Amine Adli aktuell beim Afrika-Cup im Einsatz.

Leipzig hatte den Auftakt ins neue Jahr mit 0:1 gegen Eintracht Frankfurt verloren und sich dabei einmal mehr ineffizient in der Chancenverwertung gezeigt. „Wir hatten 31 Torschüssen, waren in den entscheidenden Situationen aber nicht konsequent“, sagte Henrichs. „Das 0:1 gegen Frankfurt hat schon sehr genervt, aber wir wollen es gegen Leverkusen besser machen.“ Er selbst müsse beim Toreschießen und den Vorlagen noch zulegen, zudem bei Flanken besser und konsequenter werden.