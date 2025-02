Mit einer Diplomausstellung würdigt die Kunsthochschule in Halle das kreative Schaffen ihrer Absolventen. In diesem Jahr geschieht das parallel an zwei Orten.

Halle - Unter dem Motto „Hellwach“ präsentiert die Burg Giebichenstein Kunsthochschule Halle zum Ende des Wintersemesters die Diplome der Kunst in einer Ausstellung. Gezeigt werden die Arbeiten von 42 Absolventinnen und Absolventen parallel an zwei Orten, wie die Kunsthochschule mitteilte. Ein Teil der Abschlussarbeiten werde in der Galerie im Volkspark ausgestellt, der andere Teil in den Räumen der in Halle ansässigen Kunststiftung des Landes Sachsen-Anhalt. Die Ausstellungen können bis 23. Februar besichtigt werden, wie es hieß.

Der Titel „Hellwach“ zielt den Angaben zufolge auf die Fähigkeit ab, Impulse, Tendenzen und Schwingungen aufzunehmen, sie kritisch zu hinterfragen und in neue Formen zu überführen. Wer hellwach sei, lasse sich weniger von den kontinuierlich auftretenden Krisensituationen und Erschütterungen lähmen und strecke die Fühler weiter aus. Präsentiert wird ausschließlich der Fachbereich Kunst - an der Burg gibt es außerdem den Fachbereich Design. Die Exponate umfassen nahezu alle Genres, etwa Malerei, Grafik, Bildhauerei und Textilkunst.

Die Burg, wie die Hochschule genannt wird, wurde 1915 gegründet. Mit mehr als 1.000 Studierenden zählt sie eigenen Angaben zufolge zu den größten Kunsthochschulen Deutschlands. In den Fachbereichen Kunst und Design werden mehr als 20 Studienrichtungen angeboten.