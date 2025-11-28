Ein Polizeihelikopter kreiste in der Nacht über Uetze (Region Hannover). Beamte suchten nach drei Tatverdächtigen, die zuvor mutmaßlich in ein Einfamilienhaus eingebrochen waren – mit Erfolg.

Uetze - Die Polizei hat in der Nacht mit einem Polizeihubschrauber und mehreren Einsatzkräften nach drei Tatverdächtigen eines Einbruches in Uetze (Region Hannover) gefahndet. Beamte fanden die Drei im Nahbereich und nahmen sie fest, wie eine Sprecherin der Polizei mitteilte. Gegen sie laufen nun Ermittlungen wegen eines versuchten Wohnungseinbruchsdiebstahles. Wie hoch der durch den Einbruch entstandene Schaden sei, sei noch unklar.