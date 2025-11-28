Autofahrer können sich auf der A14 weiter auf Verzögerungen einstellen. Südlich von Magdeburg kam am Donnerstag ein Lastwagen von der Straße ab. Die Bergungsarbeiten dauern einen Tag später weiter an.

Ersten Erkenntnissen zufolge schlief der Lkw-Fahrer am Lenkrad kurz ein und verlor so die Kontrolle über sein Fahrzeug. (Symbolbild)

Calbe - Die A14 bei Calbe ist zwischen dem Rastplatz Dreihöhenberg-West und Calbe einen Tag nach dem Lkw-Unfall weiter gesperrt. Nach dem Unfall, bei dem ein Lkw von der Fahrbahn in den Graben gerutscht ist, finden der Polizei zufolge auf allen Fahrstreifen nach wie vor Bergungsarbeiten statt. Ortskundige Autofahrer werden gebeten, das Gebiet weiträumig zu umfahren.

Ein Lastwagen war am Donnerstag auf der A14 bei Calbe von der Fahrbahn abgekommen und in den Seitengraben gerutscht. Der 46 Jahre alte Fahrer und sein Beifahrer wurden nach dem Unfall aus dem Fahrerhaus des auf der Seite liegen gebliebenen Lasters befreit, wie die Polizei mitteilte. Demnach wurden sie mit leichten Verletzungen in eine Klinik gebracht.

Die Polizei ermittelt wegen Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung und der fahrlässigen Körperverletzung gegen den Fahrer. Ersten Erkenntnissen zufolge schlief er am Lenkrad kurz ein und verlor deshalb die Kontrolle über sein Fahrzeug, das mit Schweinehälften beladen war.