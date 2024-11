Hamburg/Cuxhaven/Helgoland - Der Helgoland-Katamaran „Halunder Jet“ hat seit Saisonbeginn am 15. März rund 171.000 Passagiere befördert und damit das Ergebnis des Vorjahres übertroffen. Am Sonntag startete das Schiff von Hamburg aus zur letzten Hin- und Rückfahrt der 40. Saison, teilte die Reederei FRS Helgoline mit. „Wir sind zufrieden mit der diesjährigen Saison“, sagte Geschäftsführer Tim Kunstmann.

„Die Nachfrage war gut, insbesondere freut uns das Interesse an unseren neuen Abfahrten ab Brunsbüttel nach Cuxhaven und Helgoland“, sagte Kunstmann. Erstmals wurden in dieser Saison regelmäßige Verbindungen ab Brunsbüttel angeboten. Im kommenden Jahr soll in der Hauptsaison ein vierter Abfahrtstag pro Woche ab Brunsbüttel angeboten werden.

Die neue Saison beginnt am 27. März und dauert bis zum 2. November 2025. Der „Halunder Jet“ wird dann wieder täglich von Hamburg und Cuxhaven nach Helgoland fahren. Wie in diesem Jahr wird auch in der Saison 2025 Brunsbüttel durchgehend mittwochs, freitags und sonntags angefahren. In den Monaten Juli bis September besteht zudem auch dienstags die

Möglichkeit, ab Brunsbüttel einzusteigen.

Von den Hamburger Landungsbrücken aus benötigt der Katamaran 3,5 Stunden bis zur Insel, von Brunsbüttel 120 und von Cuxhaven aus 70 Minuten.