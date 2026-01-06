Das eisige Wetter sorgt für Probleme im Schulbetrieb. Es ist nicht der erste Fall in dieser Woche in Niedersachsen.

Schüler der Klassen 5 bis 10 des Gymnasiums Corvinianum in Northeim sollen am Mittwoch zu Hause bleiben. (Symbolfoto)

Northeim - Damit Schüler in Northeim nicht frieren müssen, fällt am Gymnasium Corvinianum am Mittwoch teilweise der Unterricht aus. An der Schule gibt es einen Heizungsschaden, wie der Landkreis mitteilte. Betroffen sind demnach die Klassen 5 bis 10.

Den Angaben nach können nur einige Gebäudeteile mit Wärme versorgt werden. Die Jahrgänge 11 und Q2 werden demnach in den beheizten Gebäude-Teilen unterrichtet. Wann der Heizungsschaden behoben sein wird und ob es eine Notbetreuung für die Schüler gibt, war zunächst nicht bekannt.

Am Dienstag war bereits im Landkreis Helmstedt an allen allgemeinbildenden Schulen der Unterricht ausgefallen. Zuvor war der Busverkehr aufgrund der Wetterlage eingestellt worden. Einige der ersten Busse waren nach Angaben des Landkreises am frühen Morgen wegen Straßenglätte liegen geblieben. Für Mittwoch sei aber bisher regulärer Unterricht vorgesehen, hieß es weiter.