Borkum - Heiraten mit Sand unter den Füßen - das ist künftig auch auf der größten ostfriesischen Insel Borkum möglich. Dazu hat die Nordseeinsel unter dem Namen „Strandesamt“ einen neuen Hochzeitsort am Nordbad mit Blick auf die Nordsee eröffnet, wie die Nordseeheilbad Borkum GmbH und die Stadt Borkum mitteilten. „Schon lange stand die Idee eines Standesamts am Strand im Raum und wir sind glücklich, dies jetzt anbieten zu können“, sagte Tourismusdirektorin Pia Hosemann in einer Mitteilung.

Bislang können Hochzeitspaare auf Borkum standesamtlich etwa im Rathaus und in einem historischen Kaiserwagen der Borkumer Kleinbahn heiraten. „Es gibt seit Jahren immer wieder Anfragen von Hochzeitspaaren, ob man auf unserer Insel am Strand heiraten kann“, sagte Standesbeamter Olaf Byl. Das „Strandesamt“, ein offenes Holzhaus, das in Handarbeit in der Tischlerei der Strandmeisterei gebaut wurde, bietet nun diese Möglichkeit.

Auf welchen Inseln noch am Strand geheiratet werden kann

Nach Angaben der Stadt werden auf Borkum jedes Jahr zwischen 160 und 180 Paare standesamtlich getraut. Demnach kommen etwa 85 Prozent der Brautpaare, die sich auf Borkum trauen lassen, vom Festland. Die meisten Eheschließungen erfolgen zwischen Ostern und Oktober.

Auch auf anderen Nordseeinseln kann am Strand geheiratet werden, etwa auf Baltrum oder Norderney. Dort gibt es etwa Badekarren, einen Rettungsturm oder einen Pavillon als Trauort. Auf der Insel Juist, die besonders mit ihren Strandhochzeiten wirbt, ist auch eine Eheschließung unter freiem Himmel möglich. Dort gab es zuletzt die 400. Strandhochzeit.