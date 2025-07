Unwettergefahr am Freitag in Niedersachsen und Bremen

Nach Gewittern am Freitag zeigt sich das Wetter am Samstag zeitweise freundlich. (Symbolbild)

Hannover - In Niedersachsen und Bremen bleibt das Wetter auch zum Wochenende wechselhaft. Dem Deutschen Wetterdienst (DWD) zufolge ist es am Freitag zunächst häufig stark bewölkt, örtlich treten Schauer und zum Teil kräftige Gewitter auf, besonders in der Mitte und im Süden. Nach DWD-Angaben besteht lokal Unwettergefahr durch Starkregen. Die Temperaturen erreichen bis zu 24 Grad im Binnenland, an der Küste bleibt es mit rund 20 Grad etwas kühler. Der Wind weht schwach bis mäßig aus nordwestlicher Richtung.

In der Nacht zum Samstag ziehen die letzten Gewitter Richtung Süden ab. Danach bleibt es meist trocken, stellenweise kann sich Nebel bilden. Die Tiefstwerte liegen zwischen 12 Grad im Süden und 17 Grad auf den Inseln. Der Wind weht an der See teils mäßig, im Binnenland schwach.

Samstag freundlicher

Der Samstag zeigt sich den Angaben zufolge etwas freundlicher: Sonne und Wolken wechseln sich ab, vereinzelt sind Schauer möglich, wie der DWD mitteilte. Die Temperaturen steigen demnach auf bis zu 24 Grad im Binnenland, an der Küste auf etwa 21 Grad. Der Wind bleibt meist schwach, an der Küste weht er teils mäßig aus westlicher bis nordwestlicher Richtung.

In der Nacht zum Sonntag zieht von Westen her schauerartiger Regen auf, örtlich kann es gewittern. Die Temperaturen sinken auf 12 bis 17 Grad. Am Sonntag selbst bleibt es erneut unbeständig. Es gibt viele Wolken, Schauer und einzelne Gewitter. Die Höchsttemperaturen liegen bei etwa 20 Grad an der See und bis zu 24 Grad im Wendland.

