Zur traditionellen Zeit beginnt für Union die neue Spielzeit. An den ersten fünf Spieltagen müssen die Eisernen aber dreimal am Sonntag auflaufen.

Heimspiel gegen VfB: Union startet samstags in neue Saison

Union-Neuzugang Oliver Burke stellt sich erstmals am 23. August den Anhängern in einem Ligaspiel vor.

Berlin/Frankfurt/Main - Union Berlin eröffnet die neue Saison in der Fußball-Bundesliga zur traditionellen Anstoßzeit. Am 23. August wird das Heimspiel gegen den VfB Stuttgart angepfiffen, wie der Verein mitteilte. Auch der zweite Heimauftritt gegen die TSG 1899 Hoffenheim wird am Samstag, dem 13. September, um 15.30 Uhr angepfiffen. Zuvor hatte die Deutsche Fußball Liga die genauen Ansetzungen der ersten fünf Spieltage veröffentlicht.

Daraus geht hervor, dass die Eisernen gleich dreimal an einem Sonntag spielen müssen. Am 31. August um 17.30 Uhr steht das Auswärtsspiel bei Borussia Dortmund auf dem Programm.

Drei Wochen später müssen die Berliner bei Eintracht Frankfurt um 15.30 Uhr antreten. Am 28. September beschließt Union den fünften Spieltag mit der Heimpartie gegen Steffen Baumgarts Ex-Club Hamburger SV (19.30 Uhr).