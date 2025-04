Kutzleben - Kurz vor Ostern kommt Spargel auch aus Thüringen in den Verkauf. „Am Wochenende starten wir auf den Feldern, werden dann kontinuierlich ernten und ab Mittwoch nächster Woche verkaufen“, sagte der Geschäftsführer des Spargelhofs Kutzleben, Jan Niclas Imholze, auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Der Spargelhof im Unstrut-Hainich-Kreis zählt zu den größten Produzenten des Stangengemüses in Thüringen.

Gute Voraussetzungen

Die Bedingungen seien gut, so Imholze. „Uns ist nicht zu kalt und nicht zu warm.“ Zwar sei es etwas trocken, da der Spargel aber tief wurzelt, erlebe das Frühlingsgemüse Trockenstress in der Regel erst bei einer langjährigen Dürreperiode. Der Kilopreis für die erste Sortierung sollte 16 Euro nicht überschreiten, so Imholze. „Wir wollen den Spargel ja auch verkaufen.“ Die traditionelle Erntezeit laufe bis etwa zum Johannistag am 24. Juni. Verkauft werde das Gemüse in erster Linie in Thüringen selbst.

Imholze erwartet ähnlich wie im vergangenen Jahr etwa 150 Erntehelfer vor allem aus Rumänien und Polen. In der Anbaufläche gebe es immer wieder Schwankungen, etwa wegen Neupflanzungen. In dieser Saison werde auf einer Erntefläche von 120 Hektar der Spargel gestochen.

Spargel mit großer Anbaufläche

Rund 1.667 Tonnen Spargel wurden nach Zahlen des Landesamts für Statistik im vergangenen Jahr in Thüringen auf etwa 253 Hektar geerntet. Mit Blick auf den gesamten Freilandanbau von Gemüse nahm der Spargel damit auch die größte Fläche ein. Im vergangenen Jahr gab es laut Agrarministerium 17 Spargelbauern in Thüringen.