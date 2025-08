In Thüringen gibt es 18 staatlich anerkannte Heilbäder und Kurorte. Das Wirtschaftsministerium möchte mehr Gäste aus ganz Deutschland dorthin locken.

Erfurt - Thüringen wirbt bundesweit mit seinen Heilbädern und Kurorten für sich als Tourismusziel. Am Dienstag starte eine Kampagne, die das „Erholen im Grünen Herzen Deutschlands“ bekannter machen soll, teilte das Wirtschaftsministerium mit. Dazu werden unter anderem Online-Anzeigen geschaltet. In den Hauptbahnhöfen in Erfurt und Berlin machen große digitale Plakate auf die insgesamt 18 staatlich anerkannten Kurorte und Heilbäder aufmerksam.

Voriges Jahr wurden laut Wirtschaftsministerium mehr als 2,5 Millionen Übernachtungen in den Erholungsorten gezählt – das entspricht einem Viertel aller Übernachtungen im Freistaat. Einer Studie zufolge erwirtschafteten die Heilbäder und Kurorte einen touristischen Gesamtumsatz von rund 770 Millionen Euro und sicherten 11.600 Arbeitsplätze.