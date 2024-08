Die große Mehrheit feiert friedlich, doch einige halten sich nicht an die Regeln. Bei einer Schlagerparty in Bremen muss die Polizei mehrfach eingreifen. Unter anderem wegen verbotener Rufe.

Die Polizei ermittelt wegen verschiedener Straftaten nach einer Schlagerparty in Bremen.

Bremen - Nach „Heil Hitler“-Rufen auf einer Open-Air-Schlagerparty in Bremen ermittelt die Polizei. Die Beamten erteilten vier tatverdächtigen Männern Platzverweise und fertigten Strafanzeigen gegen sie, wie eine Polizeisprecherin mitteilte. Demnach kam es am Samstag auf der Veranstaltung mit bis zu 7.500 Besucherinnen und Besuchern außerdem zu „veranstaltungstypischen Straftaten“ wie Körperverletzungen, Beleidigungen, alkoholbedingten Ausfällen und vier sexuellen Belästigungen. Die Polizei konnte einen 37-Jährigen stellen, der eine junge Frau „unsittlich berührt“ haben soll, wie es in einer Mitteilung hieß.