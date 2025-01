München - Nach dem gescheiterten Comeback von Felix Magath wird der frühere Nationalstürmer Heiko Herrlich (53) erneut Trainer bei der SpVgg Unterhaching. Wie der Tabellenletzte der 3. Fußball-Liga mitteilte, erhält Herrlich „einen längerfristigen Vertrag“. Interimstrainer Sven Bender bleibt der Mannschaft weiter als Co-Trainer erhalten. Herrlich, der im April 2021 beim Erstligisten FC Augsburg freigestellt worden war, hat die Hachinger bereits in der Saison 2011/12 betreut.

„Meine Erinnerungen an die zurückliegende Zeit bei der Spielvereinigung sind nur positiv, insbesondere, was die familiäre Atmosphäre und den Zusammenhalt in Unterhaching angeht. Jetzt gilt es sämtliche Kräfte zu bündeln und alles dafür zu tun, die 3. Liga zu halten“, erklärte Herrlich, der pünktlich vor dem Trainingsstart am Samstag verpflichtet wurde.

Sogar Magath war in Haching im Gespräch

Unterhachings Präsident Manfred Schwabl sagte: „Ich bin sehr glücklich, dass es uns gelungen ist, mit Heiko einen Cheftrainer zu finden, der vollumfänglich unserem Anforderungsprofil entspricht. Seine langjährige Trainererfahrung, aber auch sein großartiger Charakter, werden sicherlich ein wichtiges Faustpfand in den nächsten Monaten sein. Er kennt den Verein bestens und vor allem auch unseren Hachinger Weg, den wir damals mit ihm in seiner ersten Amtszeit ins Leben gerufen haben.“

Der frühere Bayern-Trainer Magath (71) hatte zuvor mit dem Drittligisten Gespräche über ein Engagement geführt, dann aber abgesagt. Die Hachinger haben sechs Punkte Rückstand auf einen Nichtabstiegsplatz, nach der Trennung von Marc Unterberger hatte Bender bis zur Winterpause übergangsweise übernommen.

Herrlich hatte sich zu Beginn seiner Trainerkarriere mit Nachwuchsmannschaften einen Namen gemacht. Über Bochum, Unterhaching, die U17 des FC Bayern, Jahn Regensburg und Bayer Leverkusen war er schließlich im März 2020 Coach in Augsburg geworden. Es war seine bislang letzte Station.