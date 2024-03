Friedland - Wegen Wartungsarbeiten kommt es in den kommenden Tagen zu Sperrungen des Heidkopftunnels auf der Autobahn 38. Zunächst wird von Dienstag auf Mittwoch die Röhre in Fahrtrichtung Göttingen voll gesperrt, wie die Autobahngesellschaft am Montag mitteilte. Von Mittwoch auf Donnerstag soll dann die Gegenfahrtrichtung dicht sein. Die Sperrungen sollen jeweils von 19 bis 5 Uhr dauern.

Betroffen ist den Angaben nach bei der ersten Sperrung in westlicher Richtung der Abschnitt zwischen der Anschlussstelle Arenshausen und einer Behelfsauffahrt bei Friedland. Bei der zweiten Sperrung ist die Strecke von der regulären Anschlussstelle in Friedland bis zur Anschlussstelle in Arenshausen betroffen.