Die Feuerwehr wurde am Abend zu einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus im Magdeburger Zentrum gerufen. Die Löscharbeiten dauerten die ganze Nacht. 150 Feuerwehrleute waren im Einsatz.

Magdeburg - Die Feuerwehr hat den Brand in einem Mehrfamilienhaus im Zentrum von Magdeburg nach 16 Stunden gelöscht. Insgesamt seien rund 150 Feuerwehrleute im Einsatz gewesen, teilte eine Sprecherin der Feuerwehr mit. Bewohner des Hauses wurden nicht verletzt. Zwei Einsatzkräfte seien bei den Löscharbeiten aber leicht verletzt worden. Nach längerer Suche seien zwei Katzen aus dem Haus gerettet worden.

Feuerwehr aus Braunschweig rückt mit speziellem Kran an

Das Mehrfamilienhaus ist nach Angaben der Feuerwehr derzeit nicht mehr bewohnbar. In der Nacht seien die Bewohner von Feuerwehr und Katastrophenschutz versorgt worden. Die Stadt stelle für die betroffenen Personen jetzt Notunterkünfte bereit.

Unterstützt wurden die Einsatzkräfte unter anderem auch vom THW und der Feuerwehr Braunschweig, die am Morgen mit einem speziellen Kran anrückte, um die letzten Glutnester im Obergeschoss zu löschen.

Laut Polizei liegt der Sachschaden einer ersten Schätzung zufolge bei mindestens 300.000 Euro. Die Summe könne noch steigen. Jetzt werde zur Brandursache ermittelt.