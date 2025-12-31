Das Jahr kann für Alba Berlin nicht besser enden. Mit dem Heimsieg an Silvester feiern die Berliner den dritten Sieg innerhalb von sechs Tagen und setzen sich in der Bundesliga-Spitzengruppe fest.

Berlin - Alba Berlin hat sich mit einem Heimsieg aus dem Jahr verabschiedet. Nur zwei Tage nach dem Erfolg gegen Ludwigsburg besiegten die Berliner auch die Basketball Löwen Braunschweig deutlich mit 104:73 (42:31). Alba beendet das Kalenderjahr damit als Tabellendritter der Basketball-Bundesliga. Beste Berliner Werfer vor 9067 Zuschauern waren Moses Wood mit 18 und Malte Delow mit 13 Punkten.

Wie schon am Montag hatten die Gastgeber zunächst Probleme, ihren Offensivrhythmus zu finden. So dominierten zunächst die beiden Defensivreihen, weil auch Alba nur wenig zuließ. Braunschweig verteidigte mit hoher Intensität und ließ Berlin nur wenig Raum für offene Würfe. Alba lag zwar meist in Führung, die Gäste blieben aber immer dran.

Alba setzt sich im dritten Viertel ab

Die Gastgeber erlaubten sich zudem zu viele unnötige technische Fehler, die Braunschweig immer wieder bestrafen konnte. Erst kurz vor der Pause kamen die Berliner offensiv etwas besser ins Rollen und konnten mit einem 8:0-Lauf die Führung zur Halbzeit erstmalig zweistellig gestalten.

Aber auch nach dem Seitenwechsel hatte Alba Probleme unter dem eigenen Korb, gestattete den Gästen zu viele zweite Wurfchancen. Dafür hatten sie aber nun in der Offensive ihren Rhythmus gefunden. Allein Wood versenkte drei Drei-Punkte-Würfe hintereinander. So konnten sich die Berliner im dritten Viertel auf 21 Punkte absetzen (66:45). Und es blieb auch bis zum Ende deutlich.