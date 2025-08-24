Brände Hausbrand in Dessau-Roßlau - Hoher Sachschaden
Ein leerstehendes Gebäude steht in Flammen. 45 Feuerwehrleute sind im Einsatz. Der Hausbesitzer ist noch unbekannt.
24.08.2025, 12:06
Dessau-Roßlau - 45 Feuerwehrleute mussten den Brand eines leerstehenden Hauses in Dessau-Roßlau löschen. Am Samstagnachmittag gegen 17 Uhr stand die erste Etage in Flammen, wie die Polizei mitteilte. Es besteht laut Angaben der Einsatzleitung der Feuerwehr der Verdacht auf Brandstiftung. Die Identität des Hauseigentümers ist derzeit noch unbekannt. Der Sachschaden soll rund 100.000 Euro betragen.