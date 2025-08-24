Dessau-Roßlau - 45 Feuerwehrleute mussten den Brand eines leerstehenden Hauses in Dessau-Roßlau löschen. Am Samstagnachmittag gegen 17 Uhr stand die erste Etage in Flammen, wie die Polizei mitteilte. Es besteht laut Angaben der Einsatzleitung der Feuerwehr der Verdacht auf Brandstiftung. Die Identität des Hauseigentümers ist derzeit noch unbekannt. Der Sachschaden soll rund 100.000 Euro betragen.