Ein leerstehendes Gebäude steht in Flammen. 45 Feuerwehrleute sind im Einsatz. Der Hausbesitzer ist noch unbekannt.

Von dpa 24.08.2025, 12:06
45 Feuerwehrleute löschten die Flammen. (Symbolbild) Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

Dessau-Roßlau - 45 Feuerwehrleute mussten den Brand eines leerstehenden Hauses in Dessau-Roßlau löschen. Am Samstagnachmittag gegen 17 Uhr stand die erste Etage in Flammen, wie die Polizei mitteilte. Es besteht laut Angaben der Einsatzleitung der Feuerwehr der Verdacht auf Brandstiftung. Die Identität des Hauseigentümers ist derzeit noch unbekannt. Der Sachschaden soll rund 100.000 Euro betragen.