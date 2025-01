In Werpeloh gerät der hintere Teil eines Gebäudes in Brand. Dabei entsteht ein immenser Sachschaden.

Werpeloh - Ein Feuer in einem Haus in der Gemeinde Werpeloh im Landkreis Emsland hat einen Sachschaden in Höhe von 750.000 Euro verursacht. Verletzt wurde bei dem Feuer am Montagnachmittag niemand, wie die Polizei mitteilte.

Aus bislang ungeklärter Ursache sei das Feuer im hinteren, wirtschaftlich genutzten Teil des Gebäudes ausgebrochen und habe sich dann auch auf den Wohnbereich des Hauses ausgeweitet, hieß es. Ein Großaufgebot der Feuerwehr löschte den Brand. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.