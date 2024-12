Zwei Männer brechen in ein Haus ein. Sie haben es vor allem auf Elektronik abgesehen. Die Bewohner beobachten das aus der Ferne.

Nach einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Ebendorf bei Magdeburg geht der Polizei einer der beiden Täter ins Netz. (Symbolbild)

Barleben - Nach einem Einbruch in ein Einfamilienhaus im Barleber Ortsteil Ebendorf bei Magdeburg hat die Polizei einen mutmaßlichen Täter kurze Zeit später geschnappt. Der 42-Jährige konnte am Samstag nahe dem Haus festgenommen werden, wie die Polizei mitteilte. Ein Teil der Beute sei bei ihm sichergestellt worden. Nach seinem bisher unbekannten Mittäter werde gefahndet, hieß es. Die Polizei sucht Zeugen der Tat am frühen Nachmittag.

Das Duo war in das Haus eingebrochen und hatte Elektronikgeräte und andere Gegenstände erbeutet, welche sie mit dem Auto der Bewohner abtransportieren wollten. Dieses sprang jedoch nicht an, wie es hieß. Die Männer flohen demnach zu Fuß. Die nicht anwesenden Hausbewohner hätten den Einbruch dank Kameras und der sogenannten Smart Home Technik mitbekommen, die Täter beobachtet und die Polizei verständigt.