Lengerich - Bei einem Zimmerbrand in Lengerich (Landkreis Emsland) ist ein Schaden in Höhe von knapp 100.000 Euro entstanden. Ein Raum im Obergeschoss des Einfamilienhauses brannte am Dienstagnachmittag vollständig aus, wie die Polizei mitteilte. Das Haus sei nun unbewohnbar. Die Bewohner blieben unverletzt. Die Polizei ermittelt zur genauen Brandursache.