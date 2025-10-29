Noch nicht mal November, und auf dem Altmarkt zieht schon Weihnachtsstimmung ein: Der Aufbau des 591. Dresdner Striezelmarkts beginnt.

Dresden - Für den 591. Dresdner Striezelmarkt sind die Aufbauarbeiten angelaufen. Wie die Stadt mitteilte, werden in dieser Woche die Markierungen für die Standorte der Marktstände aufgebracht. Der Altmarkt ist bereits eingezäunt.

Am Sonntag wird die große Striezelmarkt-Tanne aufgestellt - Startschuss für den weiteren Aufbau von Riesenrad, Pyramide und Schwibbogen. „Die ersten Hütten werden dann ab Freitag, 7. November, von den Händlern aufgebaut“, so die Stadt in einer Mitteilung über den weiteren Verlauf.

Die Eröffnung wird am 26. November ab 15.00 Uhr mit einem Gottesdienst in der Kreuzkirche und anschließendem Lichterstart auf dem Altmarkt gefeiert. Der Markt ist bis 24. Dezember täglich von 10.00 bis 21.00 Uhr geöffnet (Heiligabend bis 14.00 Uhr).