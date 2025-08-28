Erst vor einigen Monaten geriet ein Haus in Berlin-Schöneberg wegen Einsturzgefahr in die Schlagzeilen. Nun gibt es einen ähnlichen Fall in Mitte.

Berlin - In Berlin-Mitte wird unweit des Friedrichstadtpalasts derzeit ein fünfstöckiges Wohn- und Geschäftsgebäude wegen Einsturzgefahr geräumt. Wie die Feuerwehr mitteilte, steht das Haus in der Reinhardtstraße, nahe der Ecke zur Friedrichstraße. Wie viele Menschen sich in dem Gebäude aufhalten, war zunächst unklar.

Technisches Hilfswerk ebenfalls alarmiert

Zur Unterbringung der Menschen im Trockenen wurde einem Feuerwehrsprecher zufolge ein Bus der Berliner Verkehrsbetriebe angefordert. Auch das Technische Hilfswerk (THW) wurde demnach alarmiert. Das THW verfüge über technisches Spezialgerät, das unter anderem beim Abstützen des Gebäudes helfen könne, hieß es.

Dem Sprecher zufolge hat sich an dem betroffenen Gebäude der Dachstuhl nach vorn Richtung Straße geschoben. Dachstuhl und Fassade würden Richtung Straße gedrückt und drohten herunterzustürzen. Die Reinhardtstraße wurde von der Kreuzung Friedrichstraße bis zur Albrechtstraße komplett gesperrt und ist in diesem Abschnitt auch für Fußgänger derzeit nicht begehbar.