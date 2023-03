Die Motive und Hintergründe der Tat sind völlig unklar. In einer kleinen Gemeinde im Albvorland in Baden-Württemberg ist ein Politiker angeschossen worden.

Das Rathaus von Hattenhofen in Baden-Württemberg. In der Nacht zu Sonntag ist in dem Ort ein Kommunalpolitiker angeschossen worden.

Hattenhofen - Die Schüsse auf einen FDP-Kommunalpolitiker in Hattenhofen in Baden-Württemberg sind nach Angaben der Polizei sehr wahrscheinlich von außen durch ein Fenster abgegeben worden. Der 65-jährige Kreisrat sei am frühen Sonntagmorgen von einem Unbekannten in seiner Wohnung angeschossen worden, teilte die Polizei am Montag mit. Das Opfer sei ein Landwirt und Politiker des Kreistages des Landkreises Göppingen, bestätigte auch die Polizei. Der Mann sei in eine Klinik gebracht worden. „Lebensgefahr besteht nicht“, hieß es.

Die Polizei bildete eine Sonderkommission und will auch prüfen, ob es einen Zusammenhang gibt zwischen den Schüssen in Hattenhofen und Schüssen, die in den vergangenen Wochen immer wieder von anderen Orten in Baden-Württemberg gemeldet und durch die auch Menschen verletzt worden waren.