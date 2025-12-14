Unter Daniel Bauer läuft es wieder beim VfL Wolfsburg. Der bisherige U19-Trainer könnte jetzt zur Dauerlösung werden.

Mönchengladbach/Wolfsburg - Nach dem 3:1-Sieg bei Borussia Mönchengladbach spricht beim VfL Wolfsburg immer mehr für eine Beförderung des bisherigen Interimstrainers Daniel Bauer. Mit dem 43-jährigen U19-Coach haben die „Wölfe“ nun sieben Punkte in vier Spielen der Fußball-Bundesliga geholt. Zudem sprechen sich auch immer mehr Spieler für eine dauerhafte Zusammenarbeit aus.

„Was Dani Bauer von uns verlangt, passt einfach besser zu uns“, sagte der österreichische Nationalspieler Patrick Wimmer. „Und das sieht man auch, dass das Wolfsburger Fußballspiel sich verändert hat und wieder attraktiver ist. Und vor allem auch erfolgreich.“ Als Bauer gekommen sein, „war die Stimmung am Boden“, sagte der 24-Jährige. „Er bringt einfach Energie in die Mannschaft rein. Das ist geil und ich glaube, dass das ein wichtiger Schlüssel ist, dass es so gut läuft.“

„Haben ein Feuer im Club und in der Stadt entfacht“

Bauer hatte das Bundesliga-Team des VfL Anfang November als Nachfolger von Paul Simonis übernommen. Ein Vertrag als Cheftrainer wurde auch deshalb noch nicht aufgesetzt, weil der Club in der vergangenen Woche zunächst den Schweizer Pirmin Schwegler als neuen Sportdirektor verpflichtete. Der soll in die Trainerentscheidung eingebunden werden.

Bauer selbst möchte seinen aktuellen Job unbedingt behalten. „Ich hätte große Lust darauf. Die Lust wächst mit jedem Tag mit den Jungs“, sagte er nach dem Gladbach-Spiel bei Sky. „Der Zusammenhalt und die Bindung sind extrem eng. Wir haben ein Feuer im Club und in der Stadt entfacht. Wir sind auf einem guten Weg und ich würde gerne den Weg mit den Jungs gern weitergehen.“