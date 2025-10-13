Die Deutsch-Baltische Handelskammer sieht gerade im Osten Deutschlands große Wirtschaftspotenziale. Auch Ministerpräsident Haseloff will die Verbindungen ins Baltikum stärken.

Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) will die Wirtschaftsbeziehungen zu den baltischen Staaten stärken und Unternehmen bei der Vermittlung von Kontakten unterstützen, wie er bei einem Besuch des Laborgeräteherstellers Biosan sagte.

Riga/Merseburg - Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) will die Wirtschaftsbeziehungen zu den baltischen Staaten ausbauen und dabei insbesondere Verbindungen zum länderübergreifenden Forschungszentrum CTC und der Chemieindustrie vorantreiben. Er werde bei der Vermittlung der Kontakte unterstützen, sagte Haseloff bei einem Besuch des Laborgeräteherstellers Biosan in Riga.

Das länderübergreifende Chemie-Forschungszentrum CTC wird im Rahmen des Kohleausstiegs vom Bund mit rund 1,1 Milliarden Euro gefördert. Bis 2038 sollen an den beiden Standorten Merseburg (Sachsen-Anhalt) und Delitzsch (Sachsen) bis zu 1.000 Forschende arbeiten.

Handelskammer sieht in Ostdeutschland Exportpotenzial

Haseloff betonte, die Länder, die erst nach und nach zur Europäischen Union gekommen seien, müssten Netzwerke entwickeln und den Export und Import verstärken. „Da ist noch Luft nach oben, das ist uns signalisiert worden“, so der Regierungschef.

Deutschland sei für Unternehmen in Estland, Lettland und Litauen ein ideales Sprungbrett für den Weltmarkt, sagte der Geschäftsführer der Deutsch-Baltischen Handelskammer, Florian Schröder, der Deutschen Presse-Agentur nach einem Austausch mit Haseloff. Speziell der Osten Deutschlands habe viel Exportpotenzial. Im Hinblick auf Kultur und Wirtschaftsstruktur gebe es viele Gemeinsamkeiten. „Wir haben hier viele kleine, mittlere, familiengeführte Unternehmen, die teilweise führend sind in ihren Nischen“, sagte Schröder.

Austausch mit der Bundeswehr

Geplant sind im Rahmen der Reise Treffen mit weiteren Unternehmern sowie den Wirtschaftsministern Viktors Valainis (Lettland) und Edvinas Grikšas (Litauen).

Am Morgen war Haseloff von der deutschen Botschafterin in Lettland, Gudrun Masloch, empfangen worden. Der CDU-Politiker nimmt im Rahmen seines Baltikum-Besuchs auch die Sicherheitslage in den Blick. Die baltischen Staaten drängen auf eine schnellere Aufrüstung in Europa. Am Donnerstag will Haseloff in Litauen Soldaten der deutschen Brigade der Bundeswehr treffen.