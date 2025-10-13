Mit dem Umbau des Schlosses wurde nun offiziell begonnen. Dauern sollen die Arbeiten einige Monate.

Halberstadt - Das historische Jagdschloss Spiegelsberge in Halberstadt soll in den kommenden Monaten zu einem Veranstaltungsort umgebaut werden. In Zukunft sollen dort Tagungen, Bankette und Feierlichkeiten stattfinden können, teilte das Wirtschaftsministerium mit. Mit dem Umbau des denkmalgeschützten Gebäudes ist nun offiziell begonnen worden. Bis September nächsten Jahres soll er abgeschlossen sein.

Der Umbau soll demnach insgesamt 1,3 Millionen Euro kosten. Das Schloss wurde 1782 von Ernst Ludwig Spiegel im Stil von Renaissance und Barock errichtet.