Sicherheitsfragen gefährden den Magdeburger Weihnachtsmarkt. Ministerpräsident Haseloff nimmt sich der Sache an und setzt auf ein gemeinsames Gespräch der zuständigen Behörden.

Magdeburg - Die Stadt Magdeburg und das Landesverwaltungsamt sollen die offenen Sicherheitsfragen rund um den Weihnachtsmarkt in der Landeshauptstadt in einem gemeinsamen Gespräch am Mittwoch klären. „Ziel ist es, einen sicheren Weihnachtsmarkt durchzuführen“, sagte Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) der Deutschen Presse-Agentur nach einer Rücksprache mit den beteiligten Behörden. Er erwarte, dass die offenen Fragen in einem guten Miteinander geklärt würden, so Haseloff.

Im Streit um die Genehmigung des Magdeburger Weihnachtsmarkts hatten sich Oberbürgermeisterin Simone Borris (parteilos) und Stadtratsvorsitzender Wigbert Schwenke (CDU) zuvor an Haseloff gewandt und ihn um Unterstützung gebeten. Die Eröffnung ist am 20. November geplant. Die Oberbürgermeisterin hatte den Stadtrat am Montagabend darüber informiert, dass der Weihnachtsmarkt in diesem Jahr vorerst nicht genehmigt werden könne. Hintergrund sind bisher ungeklärte Sicherheitsfragen.