Magdeburg - Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) hat eine Absicherung des Wehretats gefordert und dabei die Bedeutung der Nato hervorgehoben. „Freiheit, Demokratie und Rechtsstaat sind die Werte, die wir im Osten Deutschlands in der friedlichen Revolution erkämpft haben“, erklärte der Regierungschef am Mittwoch. „Wir müssen uns Gedanken machen, in welchem Maße wir bereit sind, diese zu verteidigen, nicht nur mit Worten, sondern im Notfall auch mit Waffen.“ Seit dem Umbruch 1989/90 sei die Nato „nie so wichtig gewesen wie heute“.

Das Bündnis sei der wichtigste Pfeiler der Sicherheit Deutschlands und Europas, so Haseloff weiter. „Die Bundeswehr muss im Verbund der Armeen unserer Bündnispartner so stark sein, dass ein Angriff auf das Nato-Territorium aussichtslos erscheint. Hierfür haben wir gemeinsam zu sorgen“, erklärte der Ministerpräsident anlässlich des 75-jährigen Jubiläums der Gründung der Nato.