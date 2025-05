Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) sieht in einem Verbotsverfahren der AfD nicht den richtigen Weg. (Archivbild)

Magdeburg - Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) hat sich erneut gegen ein Verbotsverfahren der AfD ausgesprochen. Natürlich müsse eine Demokratie wehrhaft sein, aber ein Verbotsverfahren helfe nicht immer, sagte Haseloff dem „Tagesspiegel“. Wer glaube, dass es ein schnelles Verfahren würde, der irre sich. „Währenddessen könnte ein Solidarisierungseffekt einsetzen – nach dem Motto: Seht her, sie wollen uns verbieten, weil sie uns politisch nichts entgegenzusetzen haben!“ Die Partei sei in „großen Teilen des Ostens längst Volkspartei“, sagte Haseloff.

Die AfD wird in Sachsen-Anhalt schon seit Längerem als gesichert rechtsextrem eingestuft. Im kommenden Herbst steht in Sachsen-Anhalt die Landtagswahl an. Derzeit regiert die CDU zusammen mit SPD und FDP.